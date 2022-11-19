بعد حريق المطار.. سلطة الطيران تباشر العمل في صالة سامراء (صور)

2022/11/19 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- محليات

باشرت إدارة سلطة الطيران المدني، اليوم السبت، العمل في صالة سامراء بمطار بغداد الدولي.

وقال إعلام سلطة الطيران في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "الادرة باشرت العمل في صالة سامراء بمطار بغداد الدولي لأعمال التأهيل والصيانة، لغرض افتتاحها في القريب العاجل، وإدخالها لخدمة المسافرين القادمين والمغادرين للبلاد ".

وفي وقت سابق، وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا، بالإسراع في افتتاح صالة سامراء، لاستقبال المسافرين، بعد تعرض صالة نينوى للحريق في مطار بغداد الدولي.

وقال اعلام المحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المحافظ عقد اجتماعا في مطار بغداد الدولي، ضم عدداً من المسؤولين الفنيين في المحافظة والمطار"

وشدد على "ضرورة دخول الصالة الجديدة لخدمة المسافرين، وتحديد المتطلبات التي لها الأولوية في العمل، للإسراع بافتتاحها".

وبحسب البيان فان العطا، وجه الشركات العاملة في محافظة بغداد: " بالمساهمة في إعادة تشغيل الصحيات، والأعمال الكهربائية والتنظيفات، فضلاً عن تشغيل منظومة فرز الأمتعة”، مشيراً إلى “أن الأسبوع المقبل، سيشهد الانتهاء من أعمال صالة سامراء”.

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