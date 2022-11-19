الحلبوسي يحدد جلسة مغلقة للبرلمان الثلاثاء المقبل لمناقشة الاعتداءات التركية والايرانية

2022/11/19 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، موعدا لعقد جلسة مغلقة للمجلس لمناقشة الاعتداءات التركية والايرانية.

وقال مصدر نيابي لــ (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب اعلن عن جلسة مغلقة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة موضوع الاعتداءات التركية والايرانية".

وعقد المجلس جلسته اليوم برئاسة محمد الحلبوسي حيث افتتح الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني لها.

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