2022/11/19 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، عقد جلسة مغلقة يوم الثلاثاء لمناقشات موضوع “الاعتداءات” التركية والإيرانية على العراق.وافاد مصدر برلماني في حديث لـ /المركز الخبري الوطني/إن: الجلسة ستتضمن مناقشة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يعقد جلسة مغلقة لمناقشة الاعتداءات على الاراضي العراقية المركز الخبري الوطني.

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