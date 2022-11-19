2022/11/19 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه قائد المقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك، الفريق الركن علي الفريجي، اليوم السبت، بتوقيف ضابط استخبارات في الجيش العراقي على خلفية الهجوم الارهابي الأخير في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات كركوك يوجه بتوقيف ضابط استخبارات على خلفية التعرض الاخير) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات كركوك يوجه بتوقيف ضابط استخبارات على خلفية التعرض الاخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).