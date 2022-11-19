اشتباكات عنيفة مع

2022/11/19 | 14:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنافاد مصدر أمني، اليوم السبت، 19 تشرين الثاني 2022، بمقتل واصابة 7 عناصر من الحشد الشعبي أثر اشتباكات مع عناصر "داعش" الارهابية ضمن قاطع حمرين في محافظة ديالى.

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