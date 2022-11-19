وول ستريت ترتفع بعد جلسة متقلبة.. والأسهم الدفاعية تتغلب على انخفاضات الطاقة

2022/11/19 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

غلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع، الجمعة في جلسة تداول متقلبة، إذ طغت مكاسب الأسهم الدفاعية على انخفاضات الطاقة، وتجاهل المستثمرون التعليقات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن رفع أسعار الفائدة.

وقالت رئيسة المجلس في بوسطن، سوزان كولينز، إنه مع وجود القليل من الأدلة على تضاؤل ضغوط الأسعار، فقد يحتاج البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بينما يسعى للسيطرة على التضخم.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 19.79 نقطة، أو 0.50%، ليغلق عند 3966.35 نقطة، إلا سجل تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.7%، وفق رويترز.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع 4.00 نقطة، أو 0.04%، إلى 11148.96 نقطة، في حين بلغت خسائره الأسبوعية 1.6%.

وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 208.68 نقطة، أو 0.62%، إلى 33752.64 نقطة لكنه لم يشهد أي تغيير يذكر على خلال الأسبوع.

وقادت المجموعات الدفاعية تحرك القطاعات على المؤشر مع ارتفاع قطاعي المرافق والرعاية الصحية.

وتراجع قطاع الطاقة، مع انخفاض أسعار النفط، بفعل القلق بشأن ضعف الطلب في الصين وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسهم شركة لايف نيشن إنترتينمنت بعد أن ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة العدل الأميركية تحقق فيما إذا كانت الشركة الأم "لتيكيتماستر" أساءت استخدام نفوذها على صناعة البث الحي للموسيقى التي تقدر بمليارات الدولارات.

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