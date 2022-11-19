القضاء البلغاري يتهم 4 مشتبه فيهم باعتداء إسطنبول

2022/11/19 | 14:07 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن مكتب المدعي العام البلغاري، السبت، توجيه اتهامات إلى خمسة مشتبه فيهم بعد هجوم 13 نوفمبر في إسطنبول الذي نسبته السلطات إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني الأكراد وحلفائهم في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم المدعي العام في صوفيا سيكا ميليفا لوكالة فرانس برس إن «خمسة أشخاص اتهموا بمساعدة» أحد المنفذين المفترضين للاعتداء، على الفرار.



وقالت إن دورهم كان «لوجستياً».

(أ ف ب)

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