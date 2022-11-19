مفاوضات مؤتمر المناخ.. تقدم

2022/11/19 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدت المفاوضات في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) على شفير الهاوية، السبت، بعد مباحثات ليلية محمومة، وذلك مع إعلان الاتحاد الأوروبي استعداده للمغادرة من دون اتفاق "بدلا من نتيجة سيئة" قد تشكل تراجعا "غير مقبول" عن التزامات خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

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