2022/11/19 | 14:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة:تتحدث مصادر عن صراع بين زعماء سنة في العراق للفوز بالعقود والصفقات...

ظهرت المقالة العراقيون ينتظرون انقاد السلة الغذائية في التجارة من براثن القوى المتصارعة والعقود الفاسدة أولاً على المسلة.

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