2022/11/19 | 14:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او...

ظهرت المقالة الشيخ الخزعلي يطالب بتشكيل لجنة تحقق في الاستهداف الارهابي بكركوك أولاً على المسلة.

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