رئيس أركان الجيش يوجه بفتح تحقيق رسمي بالحادث الإرهابي في كركوك

2022/11/19 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، بفتح تحقيق بالتعرض الإرهابي في كركوك.

وذكر بيان للدفاع إن “رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وصلا الى قاطع الفرقة الثامنة للوقوف على حيثيات الحادث الإجرامي على احدى النقاط العسكرية”.

ووجه رئيس أركان الجيش، وفقا للبيان بفتح تحقيق بالحادث وتوقيف المقصرين فوراً”.

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