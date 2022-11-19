لواء علي الأكبر يصدر بيانا بعد استشهاد وإصابة ثلاثة من قادته

2022/11/19 | 14:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر لواء علي الأكبر التابع للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم السبت، بيانا بعد استشهاد وإصابة 3 من قادته في قاطع محافظة ديالى.

وذكر اللواء في بيان، “نزف خبر استشهاد احمد مكصد آمر فوج مالك الأشتر الذي سقط اليوم، بانفجار عبوة ناسفة وضعت بجانب الطريق اثناء عمليات التقدم في قاطع عمليات ديالى”.

وأشار إلى، “الانفجار أدى ايضا لإصابة نائب قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي ومعاون آمر لواء علي الأكبر علي كريم الحسناوي”.

وبين، أن “الحسناوي أصيب بانفجار عبوة ناسفة زرعت بجانب الطريق، اثناء تقدم قطعات اللواء لعمليات التطهير”.

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