السوداني يصل الديوانية للاطلاع على واقعها الخدمي

2022/11/19 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، إلى محافظة

الديوانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس

الوزراء، في بيان مقتضب تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "رئيس مجلس الوزراء

محمد شياع السوداني،

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