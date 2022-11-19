وكالة انباء امريكية: قاآني يهدد باجتياح شمال العراق

2022/11/19 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري

الإيراني، إسماعيل قاآني في أثناء

زيارة غير معلنة إلى بغداد باجتياح شمال

العراق، إذا لم يحصن الجيش العراقي

الحدود المشتركة ضد الجماعات الكردية

المعارضة لطهران، بحسب

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