العراق يلغي بروتوكول امني مع الكويت (وثيقة)

2022/11/19 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغت جمهورية العراق، برتوكول المبادلة

الامنية مع دولة الكويت لسنة 2008.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة نون

الخبرية، ان "مستشارية الامن القومي

العراقي الغت برتوكول المبادلة الامنية

مع دولة الكويت لسنة

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