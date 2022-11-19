بالوثيقة.. وزير الدفاع يلغي قرارات صدرت بحكومة الكاظمي تتعلق بـ 170 لواء

2022/11/19 | 15:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اصدر وزير الدفاع، ثابت العباسي، امرا وزاريا لالغاء قرارات صدرت بحكومة تصريف الاعمال السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي تتعلق بـ 170 لواء.وبحسب الوثيقة الصادرة عن وزير الدفاع، بتاريخ 17 تشرين الثاني الجاري 2022، وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه "تقرر الغاء القرارات والاوامر الوزارية والادارية والموافقات الصادرة بدءا من8/10/2021 جميعها بشان تعيين او تكليف الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم المدرجة اسماؤهم بالقائمة المرفقة طيا التي تبدأ بالتسلسل 1 الفريق الركن نومان عبد نجم كمر وتنتهي بالتسلسل 170 لواء طبابة ياسر كمال رشيد سعود".كما وجه الوزير، بـ "نقل الضباط المشمولين بالقرار انفا والمدرجة اسماؤهم بالقائمة المرفقة محور البحث الى رئاسة اركان الجيش حسب التنسيب"، فضلا عن "نقل الموظفين المدنيين المشمولين بذات القرار الى مكتب الامين العام حسب التنسيب".ووفقا للتوجيه، "يتم تشكيل لجنة من رئاسة اركان الجيش تتولى اعادة النظر في الاوامر الوزارية والموافقات الملغاة وشاغليها وتقديم التوصيات بصددهم خلال 10 ايام، وتتضمن اللجنة مكتب الامين العام لنفس الغرض اعلاه بالنسبة للموظفين المدنيين.

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