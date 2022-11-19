شاهد بالفيديو.. محاولات لعزله.. العراق بين العودة إلى الحظيرة الدولية أو البقاء في مدار بعض دول الجوار

2022/11/19 | 15:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WW92HRJhoCA

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