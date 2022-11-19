2022/11/19 | 15:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7mh0JtNpNeQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الداخلية تستبدل اللواء الذي اعتقل نور زهير ضمن عمليات التدوير! | اخبار الثالثة 2022/11/19) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الداخلية تستبدل اللواء الذي اعتقل نور زهير ضمن عمليات التدوير! | اخبار الثالثة 2022/11/19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).