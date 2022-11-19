الداخلية تعلن فتح باب التقديم للدورة التأهيلية 28 من المعهد العالي

2022/11/19 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، فتح باب التقديم للدورة التأهيلية 28 من المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري.

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