بعد التعرض الإرهابي.. وفد أمني رفيع يصل كركوك ويفتح تحقيقاً

2022/11/19 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنوصل وفد أمني رفيع المستوى، اليوم السبت، إلى محافظة كركوك بعد الحادث الإرهابي.

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