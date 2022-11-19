2022/11/19 | 15:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن النيابية: مغادرة أول الألوية العسكرية من العاصمة بغداد أمس المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية: مغادرة أول الألوية العسكرية من العاصمة بغداد أمس) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية: مغادرة أول الألوية العسكرية من العاصمة بغداد أمس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).