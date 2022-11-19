"طعنوا بالسكين".. العثور على جثث 4 طلاب من جامعة أيداهو في منزل بأمريكا

2022/11/19 | 15:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على جثث 4 طلاب من جامعة أيداهو في منزلهم بعد ظهر يوم الأحد، في مدينة موسكو بولاية أيداهو.وتقول السلطات إن الأربعة طعنوا بسكين لم يتم العثور عليها بعد، وأن وأحد الضحايا ربما حاول مواجهة مهاجمهم.

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