العقوبات على الشركات الروسية قد يكلف العراق نصف مليون برميل يوميًا ويخفض انتاجه بنسبة 13%

2022/11/19 | 15:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكد البنك الدولي، أن انتاج النفط العراقي سيتضرر اذا تأثرت شركات النفط الروسية في العراق بالعقوبات الدولية على روسيا، ووفق حسابات “يس عراق” فأنه من المتوقع ان يتاثر نصف مليون برميل يوميا من انتاج العراق.

وقال البنك الدولي ان ارتفاع أسعار النفط يمكن ان يؤثر سلبا على الجهد المحلي نحو الإصلاحات، ما يعمق بالتالي التحديات الاقتصادية البنيوية التي يواجهها العراق

وأشار إلى أنه يمكن تسريع الإصلاحات الخاصة بالمصارف المملوكة من الدولة من خلال تعزيز فعاليتها وحوكمتها ان يقوي القطاع المالي ويزيد من وصول القطاع الخاص الى التمويل.

ووفقا لهذا التصريح، يجدر استعراض كميات الانتاج التي تساهم بها الشركات الروسية العاملة في العراق، حيث يعمل في العراق كل من شركة غازبروم في حقل بدرة بمحافظة واسط، ويقدر انتاجه بأكثر من 60 الف برميل يوميا، فضلا عن شركة لوك أويل الروسية وهي المشغل الرئيسي لحقل غرب القرنة 2، والذي ينتج 400 الف برميل يوميا، بالاضافة الى شركة روزنفت، لكنها تعمل في اقليم كردستان.

وبذلك فأن انتاج العراق المتوقع تأثره بالعقوبات على الشركات الروسية يبلغ قرابة 500 الف برميل او نص مليون برميل يوميًا، من اصل 4.6 مليون برميل يوميا ينتجها العراق من بينها كردستان، حيث يبلغ انتاج العراق عدا كردستان قرابة 4 مليون برميل نفط يوميًا، اي ان العقوبات على الشركات الروسية قد تؤثر على نحو 13% من انتاج العراق النفطي.

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