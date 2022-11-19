إصابة أربعة مقاتلين بالحشد الشعبي في العمليات الجارية بديالى

2022/11/19 | 15:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربعة مقاتلين في اللواء 11 بالحشد الشعبي أصيبوا .

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