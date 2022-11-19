2022/11/19 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف النائب عن الحزب الديمقراطي

الكردستاني ماجد شنكالي، اطلاق سراح

رجل الاعمال علي غلام بـ"الأسرع عالميا".

وقال شنكالي في تغريدة على منصة تويتر،

إن "اطلاق سراح المدعو علي غلام بكفالة

من المحتمل ان يدخ

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