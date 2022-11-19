"كواتم وتمثيل بالجثث".. ارتفاع حصيلة الهجوم الارهابي على الجيش العراقي في كركوك

2022/11/19 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني، اليوم السبت، عن ارتفاع

حصيلة ضحايا الهجوم الارهابي في قضاء

الدبس بمحافظة كركوك.

وقال المصدر، إن "حصيلة الهجوم ارتفعت

الى 4 شهداء من قوات الجيش العراقي

بالهجوم الذي نفذه داعش بقضاء الدب

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