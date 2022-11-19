أسوشيتد برس: طهران هددت العراق بهجوم بري يستهدف أكرادا إيرانيين

2022/11/19 | 15:45 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين عراقيين أن مسؤولا إيرانيا بارزا في الحرس الثوري -زار بغداد مؤخرا- هدد بشن عملية عسكرية برية شمالي العراق إذا لم يقم الجيش العراقي بتحصين الحدود المشتركة بين البلدين.

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