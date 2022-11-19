وزير الداخلية يعقد اجتماعاً مع رؤساء محاكم قوى الامن الداخلي ويصدر توجيهات

2022/11/19 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت اجتماعاً ضم رؤساء محاكم قوى الأمن الداخلي بحضور مدير عام الدائرة القانونية ورئيس محكمة التمييز.

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