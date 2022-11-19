مقتل 3 متظاهرين برصاص القوات الإيرانية في كردستان

2022/11/19 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة هنكاو غير الحكومية المدافعة عن أكراد إيران أن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا السبت برصاص قوات الأمن الإيرانية في شمال غرب البلاد خلال احتجاجات أشعلتها وفاة مهسا أميني.

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