2022/11/19 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هجوم مباغت .. مقتل 4 جنود عراقيين في كركوك و ايران تهدد بهجوم بري | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: KSTnF-L3AWw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هجوم مباغت .. مقتل 4 جنود عراقيين في كركوك و ايران تهدد بهجوم بري | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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