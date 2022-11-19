الفياض: سنطبق قرار القائد العام للقوات المسلحة ولن تكون لنا ممارسات بعيدا عن الدولة

2022/11/19 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، ان هيئة الحشد كيان عسكري يأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة.

وقال الفياض في بيان ، ان “هيئة الحشد كيان عسكري يأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة”، مبينا “سنطبق قرار القائد العام للقوات المسلحة ولن تكون لنا ممارسات بعيدا عن الدولة”.

واضاف الفياض “نسعى إلى تصفية ما تبقى من فلول الإرهاب”، مبينا “لن ننسى واقعة استشهاد القائد أبو مهدي المهندس ودماء الشهداء تمثل أعلى درجات الإخلاص“.

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