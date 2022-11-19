مصرع تسعة أشخاص في انفجار بمبنى سكني شرق روسيا

2022/11/19 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقي تسعة أشخاص حتفهم، السبت، في أقصى شرق روسيا، إثر انفجار في مبنى سكني أدى إلى انهيار عدد من طوابقه، بحسب الحاكم المحلي فاليري ليمارينكو.

وقع الانفجار صباحاً في هذا المبنى المكون من خمسة طوابق في قرية تيموفسكوي بجزيرة سخالين، وفقاً للمصدر نفسه.

وقال ليمارينكو لقناة روسيا 24 التلفزيونية الروسية: «قتل تسعة أشخاص بينهم أربعة أطفال».وأوضحت وزارة حالات الطوارئ الروسية في بيان أن الانفجار، وفقاً للمعلومات الأولية، ناجم عن الغاز، مضيفة أن عدة طوابق من المبنى انهارت.وبث التلفزيون الروسي صوراً لمبنى أبيض به شرفات بنية اللون تهدّم قسم منه في شارع مغطى بالثلوج.أُرسل حوالي 60 من رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث لإزالة الأنقاض، وفقاً لوزارة حالات الطوارئ.

(أ ف ب)

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