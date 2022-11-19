2022/11/19 | 16:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعبةِ كُرةِ قَدم الصالات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقامة الاختبارات العملية والنظرية للحكام المستجدين في كرة الصالات بكربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقامة الاختبارات العملية والنظرية للحكام المستجدين في كرة الصالات بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).