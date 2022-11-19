2022/11/19 | 16:45 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اختلف القوم.. هل يشهد العراق انفجارا سكانيا؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZI97hGj5IfA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اختلف القوم.. هل يشهد العراق انفجارا سكانيا؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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