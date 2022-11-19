العراقيون أكبر مشتري العقار في تركيا.. ما الأسباب؟

2022/11/19 | 16:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد العراقيون خلال السنوات الأخيرة مراتب متقدمة ضمن قائمة مشتري العقارات في تركيا، ويشير المراقبون إلى عوامل عديدة أسهمت في هذا الإقبال على الشراء.

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