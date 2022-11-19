2022/11/19 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجل مجلس النواب، اليوم السبت، تقرير

ومناقشة مشروع التعديل الثالث لقانون

كلية الامام الاعظم رقم (۱۹) لسنة ۱۹۹۷.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

في بيان مقتضب تلقته وكالة نون الخبرية،

أن "المجلس أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان ينهي تقرير ومناقشة قانونين ويؤجل ثالث) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان ينهي تقرير ومناقشة قانونين ويؤجل ثالث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).