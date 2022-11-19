ديالى.. عبوة ناسفة تصيب احد مقاتلي لواء علي الاكبر في حمرين

2022/11/19 | 16:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن لواء علي الاكبر، السبت، عن اصابة

احد مقاتلية، اثر انفجار عبوة ناسفة

خلال عمليات تطهير سلسلة جبال حمرين.

وقال اللواء في بيان مقتضب تلقته وكالة

نون الخبرية، ان "عبوة ناسفة انفجرت على

قطعات لواء عل

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