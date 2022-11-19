“خرائط غوغل” يطرح ميزة “الواقع المعزز” لتسهيل الوصول إلى الأماكن

2022/11/19 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شركة “غوغل” الأمريكية عن بدئها في طرح ميزة “الواقع المعزز” في تطبيقها “خرائط غوغل”، ‏والتي تظهر للمستخدم أماكن مثل المقاهي وماكينات الصراف الآلي، عندما يمسك هاتفه الذكي ويوجهه ‏إلى العالم من حوله.‏ وعند تشغيل الميزة التي تحمل اسم “Live View”، فما على المستخدم سوى النقر على زر الكاميرا في شريط البحث في […]

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