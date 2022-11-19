لوسيد منافسة تسلا والسوق السعودية.. أول عربية تعمل بتصميم السيارات تتحدث لـCNN

2022/11/19 | 16:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت المصممة الأردنية، ريم السميرات، أول امرأة عربية تعمل في تصميم السيارات، الضوء على سيارة "لوسيد" التي اعتبرتها "المنافس الوحيد" لسيارات تسلا من ناحية قدرة بطاريتها، وما تتوقعه لتأثير استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي واحتمالية توجه السيارة لسوق المملكة كوجهة أولى.

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