بلومبرغ: G7 ستعلن عن سقف أسعار النفط الروسي الأسبوع المقبل

2022/11/19 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تعتزم دول مجموعة السبع الإعلان عن سعر سيمثل سقف أسعار شراء النفط الروسي، وذلك في 23 من الشهر الحالي، في خطوة قد تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب الأسود بالأسواق العالمية.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطلعة، فقد أشارت إلى أن الولايات المتحدة تخطط لعرض اقتراحها حول فرض سقف أسعار النفط الروسي قبل الاجتماع القادم لسفراء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء المقبل.

وفي حال تمت الموافقة على الاقتراح، فيمكن الإعلان عن سقف السعر المتفق عليه خلال يوم الاجتماع.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد قالت في وقت سابق إنه يتوجب العمل لتحديد سقف سعري للنفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.

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