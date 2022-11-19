رقم هائل يصل لـ5 مليار نسمة.. احصائيات اولية عن عدد سكان العالم الذين سيشاهدون كأس العالم في قطر

2022/11/19 | 17:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

في 20 من نوفمبر 2022، ستتجه أنظار العالم إلى دولة قطر والتي ستحتضن أولى مباريات كأس العالم، حيث ستتركز الأنظار على إنطلاق البطولة والافتتاحية التي ستعدها الدولة المستضيفة، الأمر لن يقتصر فقط على كرة القدم إنما ستكون الشركات العالمية جميعها على أتم الاستعداد للمشاركة في هذه الفعالية وخاصة خلال الشهر التي سيتم إقامتها خلاله.

الأرقام المتوقعة من الفيفا والتي تشير إلى أن إجمالي المشاهدات خلال البطولة قد تصل إلى 5 مليارات شخص حول العالم تجعل الشركات الكبرى تتهافت من أجل وضع إعلاناتها خلال هذه البطولة، حيث تشارك العديد من الشركات العالمية كشركاء ورعاة مثل McDonald’s وAdidas وCoca-Cola وVisa إضافة إلى مشاركة الشركات القطرية بنك قطر الوطني QNB وOoredoo والخطوط الجوية القطرية وقطر للطاقة.

عالم العملات المشفرة سيكون حاضراً بدوره في هذه الفعالية، حيث وقعت في مارس شركة Crypto.com على عقد رعاية رسمي مع الفيفا للمشاركة في كأس العالم وذلك لزيادة الوعي حول منصة تداول العملات المشفرة من خلال عرض العلامة التجارية في الحدث الرياضي الأكثر شهرة في العالم.

وتعتبر المنصة حاضرة بقوة في عالم الرياضات، حيث تمتلك المنصة عقود رعاية في بطولات السيارات فورمولا 1 وكرة السلة والهوكي، إلا أن بعض التقارير الصحفية الصادرة بداية أكتوبر أشارت إلى أن الشركة تتفاوض مع الفيفا لتقليص اتفاقية الرعاية وذلك بسبب التراجعات الكبيرة التي طالت العملات المشفرة خلال العام.

شبكة البلوكتشين Algorand ستكون حاضرة أيضاً، حيث وقعت الشركة مع فيفا شراكة للتواجد في المونديال وتقديم حلول تساعد في تطوير استراتيجية الفيفا للأصول الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال.



و ستصبح شبكة البلوكتشين Algorand الراعي الرسمي لكأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا 2023.

ومن المتوقع أن يصل عائد الفيفا من الرعاة إلى 1.35 مليار دولار من مونديال قطر وهو يحتل المركز الثاني من حيث مصادر الدخل للفيفا بعد حقوق البث.

وتشكل فئة الرعاة ما نسبته 29% من إجمالي دخل الفيفا من المونديال، الأمر الذي يشير إلى أهمية دور الرعاة في تعزيز نجاح البطولات الرياضية.

وهذا يعني ان اكثر من 60% من سكان العالم سيشاهدون البطولة وهي اكبر فرصة للمعلنين.

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