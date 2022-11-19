2022/11/19 | 17:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحصلت المركبة على شاشات متطورة تعمل مع أحدث أنظمة المولتيميديا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تويوتا تكشف عن أجمل سياراتها الاقتصادية (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تويوتا تكشف عن أجمل سياراتها الاقتصادية (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).