مصر تحصل على 10 مليارات دولار

2022/11/19 | 17:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

نجحت مصر في الحصول على تمويل بحوالي 10 مليارات دولار خلال استضافتها قمة المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، وفق مواقع وصحف مصرية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تقديم نموذج للدول النامية الأخرى للحصول على التمويل المتعلق بالمناخ، بحسب ما أعلنته وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط.

وقالت المشاط في تصريحات سابقة إنه تم توقيع مشروعات خضراء جديدة تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار لدعم المنصة المصرية للمياه والغذاء "نوفي" لدعم قدرة الدول النامية والاقتصادات الناشئة في مواجهة التغيرات المناخية.

تقيم مصر تسعة مشروعات في إطار منصة نوفي التابعة لها، والتي تغطي مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي.



كما أن لديها منصة أخرى، وهي (إي.باكت) الإلكترونية، التي تغطي مجالي النقل والبيئة.



وأضافت المشاط أن دولاً عديدة تحدثت إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن اتخاذ إجراءات على غرار نوفي.

تشمل نوفي مشروعات لتحسين الري وإنتاجية المحاصيل للمزارعين والتوسع في تحلية المياه، للإضافة إلى موارد المياه الشحيحة.



وسيتم توجيه معظم التمويل إلى مجال الطاقة المتجددة، مع إقامة مشروع يهدف إلى الاستغناء عن خمسة غيغاواط من محطات الطاقة القديمة

ويتصدر التمويل القضايا الخلافية في مفاوضات المناخ، إذ تطالب الدول الفقيرة الدول الغنية بدفع حصة أكبر من تكلفة التعامل مع الأزمة.

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