محافظ كربلاء يحذر من حرب ناعمة

2022/11/19 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر محافظ كربلاء، من جهات ومؤسسات

تحاول أن تخترق الشباب والعشائر

والمجتمع من خلال حرب ناعمة تستهدف

القيم الاجتماعية في المجتمع

وقال نصيف الخطابي خلال حضوره المؤتمر

العشائري الأول في العتبة العباسية

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