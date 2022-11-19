كربلاء تشهد اقامة المؤتمر العشائري الأول وتحت شعار (وحدة الصف والعمل وفق توجيهات المرجعية الرشيدة)

2022/11/19 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام قسم العلاقات العامة في العتبة

العباسية المقدسة المؤتمر العشائري

الأول وتحت شعار (وحدة الصف والعمل وفق

توجيهات المرجعية الرشيدة) وبحضور

شخصيات حكومية وقيادات امنية وعشائرية,

وذلك على قاعة الإمام ا

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