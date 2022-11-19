كربلاء.. ممثل المرجع السيستاني يتابع عمل المدينة الصناعية التابعة للعتبة الحسينية ويفتتح خطوط انتاج جديدة (فيديو)

2022/11/19 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح ممثل المرجعية الدينية العليا،

والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

السبت، خطوط انتاج جديدة في المدينة

الصناعية التابعة للعتبة الحسينية

المقدسة في محافظة كربلاء.

و

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