العامري يوجه دعوة بعد الهجومين الارهابيين في ديالى وكركوك

2022/11/19 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالب رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم السبت، القيادات الامنية بمزيد من الاجراءات لقطع دابر الارهاب وتعزيز القدرات القتالية لتحقيق النصر النهائي.

وقال العامري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تلقينا وببالغ الأسى نبأ تعرض اخوتنا في لواء علي الاكبر ( عليه السلام ) للحشد الشعبي لاعتداء إرهابي في قاطع حمرين ، وإستشهاد وجرح ثلة من ابنائه البررة يتقدمهم الشهيد "أحمد مكَصد" آمر فوج الأشتر وإصابة الأخ "علي كريم الحسناوي" معاون آمر اللواء ".

واضاف: "كما عترانا ألم الحزن الشديد لنبأ إستشهاد إخوتنا في الجيش العراقي في قاطع الفرقة الثامنة في كركوك أثر تعرضهم لعمل ارهابي "، مبينا: "إننا اذ نفخر ببطولات المقاتلين في كل الاجهزة الامنية العراقية ، فأننا ندعو للشهداء منهم بالرحمة الواسعة وفسيح الجنان ، كما نبتهل الى الله تعالى ان يمنّ على جرحاهم بالشفاء العاجل ".

واضاف العامري: "نأمل من الاخوة المعنيين بالخصوص منهم المكلفين بمهام ومسؤوليات قيادية مختلفة، المزيد من الاجراءات والخطوات بما يكفل قطع دابر الارهاب والأرهابيين ومحاصرته والقضاء عليه ، وتعزيز القدرات القتالية لاجهزتنا الامنية المختلفة بما يمكنها من تحقيق النصر النهائي والمؤزر باذن الله تعالى ".

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