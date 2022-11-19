القبض على متهمين بتجارة المخدرات في ثلاث محافظات

2022/11/19 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الإعلام الأمني

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الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ( 6 ) متهمين بينهم تاجراً للمخدرات ومزور للمحررات الرسمية في سامراء والانبار و نينوى

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بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لقسم وشعبتي ( استخبارات وأمن ) قيادة عمليات سامراء والفرقة السابعة والفرقة السادسة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في سيطرتي السندية مدخل مدينة سامراء وجسر القيارة وفي قضاء القائم حيث اسفرت عن القاء القبض على ( 6 ) متهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم تاجر مخدرات ومزور المحررات الرسمية، وقد جرى تسليمهم إلى جهات الطلب.

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١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٢

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