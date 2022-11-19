لاعب إنجلترا يعلق على منع بيع الكحوليات في ملاعب المونديال:

2022/11/19 | 18:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إريك دير، لاعب منتخب إنجلترا، إن بإمكان المشجع الاستمتاع بدون المشروبات الكحولية، خلال حضوره مباريات بطولة كأس العالم 2022، التي تنطلق مساء الأحد، وتستمر حتّى 18 ديسمبر/ كانون الأول.

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