2022/11/19 | 18:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: استعرضت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تفاصيل جلسة المجلس التي عقدت السبت...

ظهرت المقالة تفاصيل جلسة السبت: دعوات لرفع رواتب المتقاعدين أولاً على المسلة.

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